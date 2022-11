So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Am Dienstagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:10 kletterte Bitcoin um 2,58 Prozent auf 16.197,86 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (16.197,86 US-Dollar).

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 4,83 Prozent auf 108,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 103,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Ethereum am Dienstagnachmittag hinzu. Um 2,06 Prozent auf 1.131,64 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.108,83 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (61,39 US-Dollar) geht es um 14,13 Prozent auf 70,06 US-Dollar nach oben.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3710 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,04 Prozent auf 0,3140 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3047 US-Dollar wert.

Nach 126,65 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagnachmittag um 2,28 Prozent auf 129,53 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2118 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2146 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0022 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0022 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,55 Prozent auf 0,0865 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,0844 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0321 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0325 US-Dollar.

Daneben wertet Dash um 17:10 auf. Es geht 6,02 Prozent auf 36,58 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 34,50 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 2,07 Prozent auf 6,569 US-Dollar, nach 6,436 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at