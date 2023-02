So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:10 gewinnt Bitcoin 1,39 Prozent auf 23.142,62 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 22.824,31 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 3,25 Prozent auf 135,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 130,75 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 1,48 Prozent auf 1.590,06 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1.566,82 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 3,91 Prozent auf 94,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 91,24 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ripple am Dienstagnachmittag hinzu. Um 2,03 Prozent auf 0,4027 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 0,3947 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Cardano um 5,61 Prozent auf 0,3930 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3721 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,07 Prozent auf 177,87 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 175,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird IOTA bei 0,2256 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2234 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0030 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0030 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0899 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,0910 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0367 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0364 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Dash-Kurs um 3,16 Prozent auf 61,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 59,15 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 8,179 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (8,054 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,55 Prozent.

Redaktion finanzen.at