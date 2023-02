So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,51 Prozent auf 21.654,05 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 21.765,83 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,43 Prozent auf 122,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 122,81 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -1,75 Prozent auf 1.486,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.512,95 US-Dollar.

Währenddessen wird Litecoin bei 91,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (92,28 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Ripple-Kurs um -1,59 Prozent auf 0,3690 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3750 US-Dollar an der Tafel.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,3637 US-Dollar am Vortag auf 0,3539 US-Dollar nach unten (-2,71 Prozent).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 156,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (159,07 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,61 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Montagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2267 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2323 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Montagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0030 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0031 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0841 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0850 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0363 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0380 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach oben. Dash gewinnt 0,79 Prozent auf 62,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 62,01 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet NEO um 17:10 ab. Es geht -2,79 Prozent auf 8,336 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,575 US-Dollar stand.

