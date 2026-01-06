Krypto-Marktbericht 06.01.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin reduzierte sich um 17:10 um 0,58 Prozent auf 93.361,56 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 93.910,31 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 37,1 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,97 Prozent auf 82,92 US-Dollar, nach 83,74 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 1,08 Prozent auf 3.262,84 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.227,91 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 2,54 Prozent auf 629,45 US-Dollar, nach 645,86 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,335 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,354 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,84 Prozent.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 444,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (437,41 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,72 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4225 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,4170 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Stellar um 17:10 ab. Es geht 3,62 Prozent auf 0,2444 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2536 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2922 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,2920 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Binancecoin um 0,57 Prozent auf 916,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 911,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1472 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,90 Prozent auf 140,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 138,13 US-Dollar wert.

Daneben steigt Avalanche um 0,18 Prozent auf 14,49 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 14,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Chainlink-Kurs um 0,30 Prozent auf 13,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,93 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1,901 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,79 Prozent auf 1,935 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bitcoin bleibt stark - Aufwärtstrend hält an
Bitcoin-Absturz analysiert: Experte sieht Zusammenhang mit Trumps politischem Einfluss
Rekord-Goldfund in China - und was das für Bitcoin-Anleger bedeutet
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,Wright Studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1687
-0,0002
-0,02
Japanischer Yen
182,78
-0,2800
-0,15
Britische Pfund
0,8663
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,9303
0,0005
0,06
Hongkong-Dollar
9,0989
0,0128
0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zur Wochenmitte schwächer -- DAX überspringt 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelt, legt der deutsche Leitindex weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen