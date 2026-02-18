|Krypto-Marktbericht
|
18.02.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:09 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,36 Prozent auf 67.238,40 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 67.480,85 US-Dollar gehandelt worden war.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 8,71 EUR beträgt die Performance seit Auflage -5,6 Prozent.
Währenddessen wird Litecoin bei 54,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (53,90 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ethereum um 1,25 Prozent auf 1.967,07 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.992,06 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 563,21 US-Dollar am Vortag auf 558,35 US-Dollar nach unten (0,86 Prozent).
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Ripple-Kurs 1,04 Prozent schwächer bei 1,459 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,475 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,13 Prozent auf 336,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 332,94 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2810 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2812 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1656 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2797 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2820 US-Dollar.
Zudem gibt Binancecoin am Mittwochnachmittag nach. Um 0,28 Prozent auf 615,63 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 617,37 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1007 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,1003 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 3,32 Prozent auf 82,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 85,19 US-Dollar wert.
Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,80 Prozent auf 9,066 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,139 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 17:10 ab. Es geht 1,25 Prozent auf 8,718 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,828 US-Dollar stand.
Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 1,37 Prozent auf 0,9545 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,9678 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,176
|
-0,0026
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
182,23
|
-0,2200
|
|
-0,12
|Britische Pfund
|
0,8745
|
0,0015
|
|
0,17
|Schweizer Franken
|
0,9126
|
0,0013
|
|
0,14
|Hongkong-Dollar
|
9,1896
|
-0,0200
|
|
-0,22
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.