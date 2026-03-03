|Krypto-Marktbericht
|
03.03.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um 0,39 Prozent auf 68.549,41 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 68.814,68 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -5,1 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,17 Prozent auf 54,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 54,55 US-Dollar.
Zudem gibt Ethereum nach. Um 1,43 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 17:10 auf 1.998,58 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.027,57 US-Dollar wert war.
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 443,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (444,72 US-Dollar).
Daneben fällt Ripple um 1,22 Prozent auf 1,376 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,393 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um 0,55 Prozent auf 343,63 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 345,54 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 3,29 Prozent auf 0,2677 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2768 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 2,57 Prozent auf 0,1517 US-Dollar, nach 0,1557 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2834 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,2809 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Binancecoin um 0,63 Prozent auf 633,48 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 637,47 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0936 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0910 US-Dollar beziffert.
Daneben fällt Solana um 0,82 Prozent auf 85,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 86,67 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Avalanche um 0,86 Prozent auf 9,255 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,175 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 8,950 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,63 Prozent auf 8,804 US-Dollar gesunken.
Zudem gibt Sui am Dienstagnachmittag nach. Um 1,19 Prozent auf 0,9122 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9232 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
