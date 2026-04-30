Krypto-Marktbericht 30.04.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,68 Prozent auf 76.319,22 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 75.805,39 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 6,1 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 55,30 US-Dollar am Vortag auf 55,67 US-Dollar nach oben (0,66 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,47 Prozent auf 2.264,88 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.254,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 441,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (447,72 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,34 Prozent.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,370 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 1,368 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 0,63 Prozent auf 378,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 376,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Cardano-Kurs um 0,58 Prozent auf 0,2460 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2446 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1597 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1595 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Tron-Kurs um 0,78 Prozent auf 0,3256 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,3231 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,12 Prozent auf 616,58 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 617,30 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 2,36 Prozent auf 0,1065 US-Dollar. Am Vortag notierte Dogecoin bei 0,1041 US-Dollar.

Nach 83,05 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Donnerstagnachmittag um 0,09 Prozent auf 83,13 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Avalanche-Kurs kaum vom Fleck. Nach 9,119 US-Dollar am Vortag, tendiert Avalanche um 17:11 bei 9,118 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Chainlink seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 9,124 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Chainlink-Kurs bei 9,123 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Sui um 0,28 Prozent auf 0,9045 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9070 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

