Krypto-Marktbericht 04.05.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 2,06 Prozent auf 80.194,13 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 78.573,88 US-Dollar gehandelt worden war.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,4 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 11,1 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,41 Prozent stärker bei 55,55 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,32 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.371,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.324,23 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,03 Prozent.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,37 Prozent auf 444,97 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 443,35 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,33 Prozent auf 1,407 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,388 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,28 Prozent auf 392,66 US-Dollar, nach 391,57 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2521 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2495 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1580 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1587 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3393 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3386 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,53 Prozent auf 627,09 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 617,65 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1112 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1083 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,16 Prozent auf 84,91 US-Dollar, nach 83,94 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 1,53 Prozent auf 9,225 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,086 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,134 US-Dollar am Vortag auf 9,514 US-Dollar nach oben (4,16 Prozent).

Zudem gewinnt Sui am Montagnachmittag hinzu. Um 1,73 Prozent auf 0,9368 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9209 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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