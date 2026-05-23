Krypto-Marktbericht 23.05.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,04 Prozent auf 75.517,04 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 75.490,58 US-Dollar gehandelt worden war.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 6,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 2,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,38 Prozent stärker bei 52,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 52,58 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.064,68 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.064,19 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,02 Prozent.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 2,99 Prozent auf 349,45 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 360,22 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,37 Prozent auf 1,339 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,334 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,27 Prozent auf 376,60 US-Dollar, nach 381,44 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2432 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2423 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,10 Prozent auf 0,1450 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1435 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3592 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3620 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,36 Prozent auf 647,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 649,70 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1012 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1021 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,11 Prozent auf 84,34 US-Dollar, nach 84,26 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,15 Prozent auf 9,128 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,141 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,408 US-Dollar am Vortag auf 9,340 US-Dollar nach unten (0,72 Prozent).

Zudem gibt Sui am Samstagnachmittag nach. Um 0,65 Prozent auf 1,042 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,048 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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