So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 1,35 Prozent auf 66.609,68 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 65.725,06 US-Dollar gelegen hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 6,6 Prozent auf 8,55 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 0,69 Prozent auf 45,65 US-Dollar, nach 45,34 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 17:11 auf. Es geht 5,28 Prozent auf 1.814,97 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.723,96 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 8,22 Prozent auf 226,87 US-Dollar, nach 209,63 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,246 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,186 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 5,06 Prozent.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 339,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (339,86 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,01 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,08 Prozent auf 0,1867 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1829 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 17:11 auf. Es geht 12,92 Prozent auf 0,2160 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1913 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3201 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3187 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Binancecoin um 1,65 Prozent auf 626,06 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 615,88 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0895 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,86 Prozent auf 73,89 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 71,15 US-Dollar wert.

Daneben steigt Avalanche um 2,66 Prozent auf 6,953 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,773 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 3,58 Prozent auf 8,454 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,162 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,7993 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Montagnachmittag um 2,15 Prozent auf 0,8164 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.at

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