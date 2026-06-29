Krypto-Marktbericht 29.06.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagnachmittag um 0,71 Prozent auf 59.147,93 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 59.569,32 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,8 Prozent auf 7,70 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -16,5 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um 0,75 Prozent auf 42,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 42,52 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,44 Prozent auf 1.563,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.570,50 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Bitcoin Cash um 1,82 Prozent auf 194,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 190,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,048 US-Dollar) geht es um 0,61 Prozent auf 1,042 US-Dollar nach unten.

Daneben fällt Monero um 1,09 Prozent auf 306,71 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 310,08 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1437 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1438 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1730 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1727 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3217 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3217 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,59 Prozent auf 547,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 551,04 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0721 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Solana-Kurs um 2,22 Prozent auf 72,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 71,38 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Avalanche um 0,75 Prozent auf 6,505 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,457 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 0,47 Prozent auf 7,230 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,264 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,69 Prozent auf 0,6854 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,6807 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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