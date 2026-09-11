|Krypto-Marktbericht
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11.09.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 2,42 Prozent auf 78.579,81 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 76.723,28 US-Dollar gehandelt worden war.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,2 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 11,7 Prozent.
Währenddessen wird Litecoin bei 53,81 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (52,19 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Ethereum um 6,88 Prozent auf 2.607,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.439,85 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 223,78 US-Dollar am Vortag auf 234,48 US-Dollar nach oben (4,78 Prozent).
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 4,00 Prozent stärker bei 1,391 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,338 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,86 Prozent auf 518,09 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 508,61 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2054 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2110 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1826 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3364 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3399 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 3,09 Prozent auf 732,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 710,26 US-Dollar.
Zudem gewinnt Dogecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 3,83 Prozent auf 0,0863 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,0831 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 4,16 Prozent auf 103,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 99,07 US-Dollar wert.
Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 3,48 Prozent auf 7,699 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 7,440 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 3,57 Prozent auf 11,89 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,48 US-Dollar stand.
Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 2,74 Prozent auf 0,7484 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,7284 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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