Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um 3,08 Prozent auf 62.862,15 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 64.861,77 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -8,9 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 3,39 Prozent auf 43,69 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 45,23 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 3,13 Prozent auf 1.764,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.821,97 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 206,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (211,90 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,9757 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 2,32 Prozent auf 497,64 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 509,46 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Cardano um 2,78 Prozent auf 0,1508 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1551 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1391 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1410 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3093 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3081 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochnachmittag nach. Um 2,47 Prozent auf 581,04 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 595,77 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0587 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 2,20 Prozent schwächer bei 73,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 75,00 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 6,959 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,279 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 3,34 Prozent auf 8,995 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,306 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 3,32 Prozent auf 0,7124 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7369 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion Finanzen.net

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