So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

Kryptokurse am Samstagmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 25.627,97 US-Dollar und damit -3,24 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 26.486,68 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -9,75 Prozent schwächer bei 100,01 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 110,81 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.840,71 US-Dollar) geht es um -5,60 Prozent auf 1.737,72 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Litecoin-Kurs um -13,95 Prozent auf 76,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,23 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Ripple nach. Um -8,62 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 0,4916 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,5379 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -19,36 Prozent auf 0,2381 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2953 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 136,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (143,10 US-Dollar) ist das ein Verlust von -4,68 Prozent.

Daneben wertet IOTA um 12:25 ab. Es geht -14,24 Prozent auf 0,1516 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1767 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0015 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0017 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Stellar-Kurs um -9,23 Prozent auf 0,0808 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,0890 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0289 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0257 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Dash um 12:25 ab. Es geht -23,20 Prozent auf 29,53 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 38,45 US-Dollar stand.

Daneben wertet NEO um 12:25 ab. Es geht -17,42 Prozent auf 7,425 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,991 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at