So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 2,14 Prozent auf 70.308,93 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 68.834,72 US-Dollar gestanden hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 8,87 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem legt Litecoin zu. Um 1,24 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:25 auf 55,77 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 55,09 US-Dollar wert war.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagmittag hinzu. Um 2,58 Prozent auf 2.100,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.047,49 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 1,13 Prozent auf 570,94 US-Dollar, nach 564,54 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 4,16 Prozent auf 1,465 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,407 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Monero-Kurs 1,07 Prozent stärker bei 354,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 351,23 US-Dollar.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 3,83 Prozent auf 0,2829 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,2725 US-Dollar wert.

Daneben steigt Stellar um 4,58 Prozent auf 0,1721 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1646 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2831 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2820 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Samstagmittag hinzu. Um 2,16 Prozent auf 632,16 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 618,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0998 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0965 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 84,28 US-Dollar am Vortag auf 86,94 US-Dollar nach oben (3,15 Prozent).

Daneben wertet Avalanche um 12:25 auf. Es geht 2,06 Prozent auf 9,335 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,146 US-Dollar stand.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,768 US-Dollar am Vortag auf 9,013 US-Dollar nach oben (2,79 Prozent).

Zudem legt Sui zu. Um 4,12 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 1,000 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9608 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.