So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,67 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 21.123,58 US-Dollar wert, nach 21.265,25 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -2,22 Prozent auf 112,50 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 115,05 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.194,94 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.232,70 US-Dollar) ist das ein Verlust von -3,06 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert -1,38 Prozent auf 55,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 56,13 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Ripple nach. Um -2,05 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 0,3608 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,3683 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -2,97 Prozent auf 0,4864 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,5013 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 122,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (126,78 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der IOTA-Kurs -4,33 Prozent schwächer bei 0,2945 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3079 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0032 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0033 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um -3,05 Prozent auf 0,1243 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1283 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0432 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0417 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -3,06 Prozent auf 50,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 51,96 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der NEO-Kurs um -2,74 Prozent auf 9,447 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,713 US-Dollar an der Tafel.

