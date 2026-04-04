So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,52 Prozent auf 67.278,59 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 66.932,34 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 9,06 EUR beträgt die Performance seit Auflage -1,8 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 53,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (53,21 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,59 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 0,12 Prozent auf 2.055,93 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.053,49 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,03 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 443,10 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 443,24 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 0,31 Prozent auf 1,314 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,318 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,12 Prozent auf 316,09 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 315,73 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2460 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2460 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1629 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1624 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3152 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3171 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Binancecoin um 0,43 Prozent auf 590,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 588,14 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0915 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0914 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (80,35 US-Dollar) geht es um 1,10 Prozent auf 81,24 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 0,19 Prozent auf 8,926 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 8,908 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,32 Prozent auf 8,686 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,659 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,8700 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8738 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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