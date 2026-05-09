|Krypto-Marktbericht
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09.05.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:11 um 0,12 Prozent auf 80.253,05 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 80.154,34 US-Dollar gestanden hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,0 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,82 Prozent auf 57,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,19 US-Dollar wert.
Daneben fällt Ethereum um 0,03 Prozent auf 2.305,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.306,19 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,18 Prozent auf 449,56 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 450,36 US-Dollar wert.
Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht 0,29 Prozent auf 1,414 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,418 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,01 Prozent auf 405,30 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 401,25 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2731 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2706 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1627 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1632 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3507 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3525 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Binancecoin um 0,29 Prozent auf 646,65 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 648,55 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1083 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1094 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,93 Prozent auf 92,77 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 91,92 US-Dollar.
Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,893 US-Dollar am Vortag auf 9,824 US-Dollar nach unten (0,70 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,13 Prozent auf 10,31 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 10,32 US-Dollar wert.
Daneben wertet Sui um 17:11 auf. Es geht 2,55 Prozent auf 1,048 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,022 US-Dollar stand.Redaktion finanzen.at
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