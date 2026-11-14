Krypto-Marktbericht 14.11.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin 1,60 Prozent auf 67.036,06 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 68.124,53 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,16 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -0,7 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 2,31 Prozent auf 48,09 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 49,23 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,35 Prozent auf 1.897,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.923,78 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 3,08 Prozent auf 214,01 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 220,83 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,008 US-Dollar am Vortag auf 0,9830 US-Dollar nach unten (2,46 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 528,32 US-Dollar am Vortag auf 524,60 US-Dollar nach unten (0,71 Prozent).

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Cardano-Kurs 3,07 Prozent schwächer bei 0,1627 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1679 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Stellar-Kurs 2,21 Prozent schwächer bei 0,1425 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1457 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3128 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3118 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Samstagvormittag nach. Um 2,25 Prozent auf 614,48 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 628,63 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0643 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0626 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:41 ab. Es geht 3,42 Prozent auf 75,22 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 77,89 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 2,29 Prozent auf 8,018 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 8,206 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,56 Prozent auf 9,560 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,811 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 3,38 Prozent auf 0,7668 US-Dollar, nach 0,7936 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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