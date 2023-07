So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,31 Prozent auf 30.364,68 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 30.270,66 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,85 Prozent auf 268,32 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 270,63 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,20 Prozent auf 1.868,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.864,31 US-Dollar.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,91 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:10 auf 96,93 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 97,82 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,4699 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2906 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2876 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,27 Prozent auf 167,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 167,24 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1819 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0084 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0995 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,0993 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0276 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Dash bei 33,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (33,64 US-Dollar).

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 9,042 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (8,936 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,18 Prozent.

Redaktion finanzen.at