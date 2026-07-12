So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,45 Prozent auf 64.151,48 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 63.860,95 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,0 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 44,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (44,77 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,06 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 1,78 Prozent auf 1.820,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.788,46 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 245,23 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 244,42 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,099 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,101 US-Dollar beziffert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,78 Prozent auf 328,63 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 322,87 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 0,77 Prozent auf 0,1649 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1661 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1872 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1886 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3300 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,3315 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Binancecoin um 0,90 Prozent auf 580,53 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 575,33 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0734 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0737 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (76,91 US-Dollar) geht es um 0,74 Prozent auf 77,48 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 1,55 Prozent auf 6,453 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,554 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,81 Prozent auf 8,073 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 7,930 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7443 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7307 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,87 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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