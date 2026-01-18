|Krypto-Marktbericht
|
18.01.2026 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,01 Prozent auf 95.110,09 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 95.098,52 US-Dollar gelegen hatte.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 40,7 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 75,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (74,80 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,38 Prozent.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Ethereum um 0,10 Prozent auf 3.310,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.307,03 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,41 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 596,20 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 593,78 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,062 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 2,056 US-Dollar beziffert.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,12 Prozent auf 590,20 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 583,67 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 0,87 Prozent auf 0,3929 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,3964 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2303 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2271 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3185 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3156 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Binancecoin um 0,19 Prozent auf 945,37 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 947,19 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1378 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1372 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (143,72 US-Dollar) geht es um 1,01 Prozent auf 142,27 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,74 Prozent auf 13,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 13,73 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,13 Prozent auf 13,75 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 13,73 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,775 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,784 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,55 Prozent.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1596
|
-0,0013
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
183,4035
|
-0,7465
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0519
|
-0,0001
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.