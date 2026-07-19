Krypto-Marktbericht 19.07.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln.

Bitcoin ist am Vormittag 64.698,66 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,12 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 64.774,37 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 8,25 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -10,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 auf. Es geht 0,38 Prozent auf 47,11 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 46,93 US-Dollar stand.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,48 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 1.869,69 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.860,84 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 218,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (220,06 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,33 Prozent auf 1,096 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,092 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 338,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (335,88 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,92 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1659 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1866 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1877 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3257 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3256 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,21 Prozent auf 569,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 570,29 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0725 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0725 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 75,43 US-Dollar am Vortag auf 76,18 US-Dollar nach oben (1,00 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,12 Prozent auf 6,564 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,572 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,363 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,346 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Sui-Kurs 0,52 Prozent stärker bei 0,7460 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,7421 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Krypto-Rally: Politische Hoffnung beflügelt den Markt für Bitcoin, Ethereum & Co.
XRP vor neuem Bullenmarkt? Nutzung explodiert - Prognosen gehen auseinander
Trump sorgt für Krypto-Volatilität: Bitcoin, Ethereum & Co. reagieren mit starken Verlusten
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Lightboxx / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1438
-0,0009
-0,07
Japanischer Yen
185,82
0,0100
0,01
Britische Pfund
0,8502
0,0010
0,12
Schweizer Franken
0,9237
-0,0016
-0,17
Hongkong-Dollar
8,9674
-0,0025
-0,03
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:18 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen