So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagvormittag

Um 09:40 ist Bitcoin 28.318,29 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,04 Prozent niedriger als am Vortag (28.330,70 US-Dollar).

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,02 Prozent auf 227,25 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 227,20 US-Dollar wert.

Nach 1.564,17 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Donnerstagvormittag um -0,75 Prozent auf 1.552,46 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,88 Prozent auf 60,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 60,27 US-Dollar.

Währenddessen wird Ripple bei 0,4795 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,4884 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2435 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,2423 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 0,58 Prozent stärker bei 150,72 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 149,86 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1421 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1396 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0032 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1033 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1028 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0261 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0255 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Dash bei 24,86 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (24,83 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der NEO-Kurs um -0,28 Prozent auf 6,719 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,738 US-Dollar an der Tafel.

