|Krypto-Marktbericht
|
01.01.2026 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:40 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,11 Prozent auf 87.598,51 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 87.499,30 US-Dollar gehandelt worden war.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 26,1 Prozent.
Zudem gewinnt Litecoin am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,68 Prozent auf 77,28 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 76,76 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,36 Prozent auf 2.976,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.966,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,61 Prozent auf 595,47 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 599,12 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,844 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,839 US-Dollar.
Währenddessen wird Monero bei 427,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (433,31 US-Dollar).
Währenddessen wird Cardano bei 0,3365 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3327 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2006 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2026 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2847 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 863,21 US-Dollar am Vortag auf 859,23 US-Dollar nach unten (0,46 Prozent).
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1189 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1172 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 0,09 Prozent auf 124,38 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 124,49 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,40 Prozent auf 12,26 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 12,31 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,33 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,19 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,24 Prozent auf 1,406 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,402 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1753
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
184,41
|
0,3545
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8724
|
0,0015
|
|
0,17
|Schweizer Franken
|
0,9313
|
0,0013
|
|
0,14
|Hongkong-Dollar
|
9,1548
|
0,0224
|
|
0,25