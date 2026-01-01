Krypto-Marktbericht 01.01.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:40 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,11 Prozent auf 87.598,51 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 87.499,30 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 26,1 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,68 Prozent auf 77,28 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 76,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,36 Prozent auf 2.976,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.966,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,61 Prozent auf 595,47 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 599,12 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,844 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,839 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 427,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (433,31 US-Dollar).

Währenddessen wird Cardano bei 0,3365 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3327 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2006 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2026 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2847 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 863,21 US-Dollar am Vortag auf 859,23 US-Dollar nach unten (0,46 Prozent).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1189 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1172 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 0,09 Prozent auf 124,38 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 124,49 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,40 Prozent auf 12,26 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 12,31 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,33 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,19 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,24 Prozent auf 1,406 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,402 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bitcoin-Absturz analysiert: Experte sieht Zusammenhang mit Trumps politischem Einfluss
Rekord-Goldfund in China - und was das für Bitcoin-Anleger bedeutet
Vom Rekordhoch in die Korrektur - Was historische Bitcoin-Zyklen jetzt offenbaren
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1753
0,0007
0,06
Japanischer Yen
184,41
0,3545
0,19
Britische Pfund
0,8724
0,0015
0,17
Schweizer Franken
0,9313
0,0013
0,14
Hongkong-Dollar
9,1548
0,0224
0,25
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen