So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin reduzierte sich um 09:40 um 0,25 Prozent auf 88.961,05 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 89.187,16 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 25,2 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,95 Prozent auf 69,40 US-Dollar, nach 70,06 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 09:40 ab. Es geht 1,04 Prozent auf 2.989,65 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.021,02 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,43 Prozent auf 591,91 US-Dollar, nach 600,53 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,911 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,915 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,20 Prozent.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 479,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (470,08 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,93 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3606 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,3572 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2088 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2943 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,2926 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Binancecoin um 0,49 Prozent auf 902,65 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 898,27 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1254 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,27 Prozent auf 126,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 127,09 US-Dollar wert.

Daneben fällt Avalanche um 0,76 Prozent auf 12,03 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 12,13 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Chainlink-Kurs um 1,14 Prozent auf 11,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,05 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1,439 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Mittwochvormittag um 1,05 Prozent auf 1,424 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.