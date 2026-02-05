So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagvormittag um 2,68 Prozent auf 71.256,71 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 73.217,66 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -0,6 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,22 Prozent auf 58,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 58,89 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 1,58 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 2.112,62 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.146,46 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 530,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (532,47 US-Dollar).

Daneben fällt Ripple um 5,18 Prozent auf 1,436 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,515 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Monero um 4,77 Prozent auf 364,23 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 382,49 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 1,72 Prozent auf 0,2818 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2868 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1653 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1713 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2828 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,2801 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Binancecoin um 0,75 Prozent auf 693,92 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 699,13 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1041 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1023 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,25 Prozent auf 91,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 92,19 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Avalanche um 1,37 Prozent auf 9,602 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,735 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 9,270 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,26 Prozent auf 9,154 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Sui am Donnerstagvormittag nach. Um 3,36 Prozent auf 1,051 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,087 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.