Krypto-Marktbericht 20.03.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:41 stieg der Bitcoin-Kurs um 1,76 Prozent auf 71.134,18 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 69.902,73 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 9,39 EUR beträgt die Performance seit Auflage 1,8 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 1,14 Prozent stärker bei 56,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,47 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.165,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.137,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,28 Prozent.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,25 Prozent auf 469,85 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 455,07 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,98 Prozent auf 1,460 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,446 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,23 Prozent auf 343,66 US-Dollar, nach 339,49 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2709 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2672 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1652 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1683 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 0,63 Prozent auf 0,3053 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3034 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,19 Prozent auf 646,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 639,01 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0945 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0935 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,01 Prozent auf 89,75 US-Dollar, nach 88,85 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 1,19 Prozent auf 9,576 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,463 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,040 US-Dollar am Vortag auf 9,152 US-Dollar nach oben (1,23 Prozent).

Zudem gewinnt Sui am Freitagvormittag hinzu. Um 1,80 Prozent auf 0,9750 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9577 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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