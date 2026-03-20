So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:41 stieg der Bitcoin-Kurs um 1,76 Prozent auf 71.134,18 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 69.902,73 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 9,39 EUR beträgt die Performance seit Auflage 1,8 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 1,14 Prozent stärker bei 56,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,47 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.165,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.137,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,28 Prozent.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,25 Prozent auf 469,85 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 455,07 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,98 Prozent auf 1,460 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,446 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,23 Prozent auf 343,66 US-Dollar, nach 339,49 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2709 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2672 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1652 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1683 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 0,63 Prozent auf 0,3053 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3034 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,19 Prozent auf 646,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 639,01 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0945 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0935 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,01 Prozent auf 89,75 US-Dollar, nach 88,85 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 1,19 Prozent auf 9,576 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,463 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,040 US-Dollar am Vortag auf 9,152 US-Dollar nach oben (1,23 Prozent).

Zudem gewinnt Sui am Freitagvormittag hinzu. Um 1,80 Prozent auf 0,9750 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9577 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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