Krypto-Marktbericht 30.03.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:40 um 1,91 Prozent auf 67.265,20 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 66.002,06 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 8,95 EUR beträgt die Performance seit Auflage -2,9 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,97 Prozent auf 53,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 53,26 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 2,90 Prozent auf 2.041,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.984,26 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 452,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (451,83 US-Dollar).

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,92 Prozent auf 1,352 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,327 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,27 Prozent auf 334,26 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 326,83 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Cardano um 2,96 Prozent auf 0,2465 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2395 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 2,94 Prozent auf 0,1692 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,1644 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3222 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3215 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Montagvormittag hinzu. Um 1,65 Prozent auf 615,42 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 605,42 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0927 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 2,63 Prozent stärker bei 83,51 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 81,37 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,830 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,590 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 3,11 Prozent auf 8,661 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,400 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 3,36 Prozent auf 0,8738 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,8454 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bitcoinkurs notiert in volatilem Handel unter 67.000 US-Dollar
Tokenisierte Wertpapiere im Fokus: SEC plant strenge Ausnahmeregel
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1493
-0,0010
-0,09
Japanischer Yen
183,62
-0,7000
-0,38
Britische Pfund
0,8684
0,0013
0,15
Schweizer Franken
0,9194
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,0044
-0,0050
-0,06
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen