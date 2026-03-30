So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:40 um 1,91 Prozent auf 67.265,20 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 66.002,06 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 8,95 EUR beträgt die Performance seit Auflage -2,9 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,97 Prozent auf 53,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 53,26 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 2,90 Prozent auf 2.041,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.984,26 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 452,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (451,83 US-Dollar).

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,92 Prozent auf 1,352 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,327 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,27 Prozent auf 334,26 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 326,83 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Cardano um 2,96 Prozent auf 0,2465 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2395 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 2,94 Prozent auf 0,1692 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,1644 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3222 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3215 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Montagvormittag hinzu. Um 1,65 Prozent auf 615,42 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 605,42 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0927 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 2,63 Prozent stärker bei 83,51 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 81,37 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,830 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,590 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 3,11 Prozent auf 8,661 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,400 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 3,36 Prozent auf 0,8738 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,8454 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at

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