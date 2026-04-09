09.04.2026 09:48:21
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
Am Donnerstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 0,11 Prozent auf 71.015,46 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (71.093,38 US-Dollar).
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont - er verliert heute 2,7 Prozent auf 9,24 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 0,2 Prozent.
Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,12 Prozent auf 54,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 53,96 US-Dollar an der Tafel standen.
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,27 Prozent auf 2.183,32 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.189,17 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,68 Prozent auf 444,38 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 441,38 US-Dollar.
Daneben fällt Ripple um 0,64 Prozent auf 1,333 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,342 US-Dollar.
Zudem legt Monero zu. Um 2,22 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 331,70 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 324,50 US-Dollar wert war.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2514 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2506 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1557 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1577 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3169 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3178 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,04 Prozent auf 600,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 601,02 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0915 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen verliert der Solana-Kurs um 0,13 Prozent auf 82,46 US-Dollar. Gestern war Solana noch 82,57 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 0,25 Prozent auf 9,080 US-Dollar, nach 9,057 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,97 Prozent auf 8,773 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,859 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,9104 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9136 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen starten uneins -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen eröffnen den Handel schwächer. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.