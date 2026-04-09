Bitcoin Cash - Japanischer Yen

69 785,11
 JPY
-248,29
-0,35 %
JPY - BCH
Krypto-Marktbericht 09.04.2026 09:48:21

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagvormittag entwickeln.

Am Donnerstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 0,11 Prozent auf 71.015,46 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (71.093,38 US-Dollar).

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont - er verliert heute 2,7 Prozent auf 9,24 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 0,2 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,12 Prozent auf 54,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 53,96 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,27 Prozent auf 2.183,32 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.189,17 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,68 Prozent auf 444,38 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 441,38 US-Dollar.

Daneben fällt Ripple um 0,64 Prozent auf 1,333 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,342 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 2,22 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 331,70 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 324,50 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2514 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2506 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1557 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1577 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3169 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3178 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,04 Prozent auf 600,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 601,02 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0915 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Solana-Kurs um 0,13 Prozent auf 82,46 US-Dollar. Gestern war Solana noch 82,57 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 0,25 Prozent auf 9,080 US-Dollar, nach 9,057 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,97 Prozent auf 8,773 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,859 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,9104 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9136 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

