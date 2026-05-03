Krypto-Marktbericht 03.05.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 0,34 Prozent auf 78.392,26 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 78.659,87 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 9,91 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,4 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (55,37 US-Dollar) geht es um 0,55 Prozent auf 55,06 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,21 Prozent schwächer bei 2.311,82 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.316,71 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,37 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 443,88 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 445,54 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,393 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,387 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 1,00 Prozent auf 387,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 383,36 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2491 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1599 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1595 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 1,99 Prozent auf 0,3367 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3302 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,02 Prozent auf 617,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 617,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1080 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1084 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 83,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (84,35 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,47 Prozent.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 1,31 Prozent auf 9,064 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 9,184 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,60 Prozent auf 9,123 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,178 US-Dollar.

Währenddessen wird Sui bei 0,9182 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9273 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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