Krypto-Marktbericht 20.05.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 0,62 Prozent auf 77.290,77 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 76.815,23 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,1 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 7,4 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Mittwochvormittag nach. Um 0,44 Prozent auf 54,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 54,39 US-Dollar.

Nach 2.111,55 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochvormittag um 0,93 Prozent auf 2.131,11 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,23 Prozent auf 370,59 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 369,72 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,361 US-Dollar) geht es um 0,62 Prozent auf 1,370 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 0,03 Prozent schwächer bei 398,70 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 398,80 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2498 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2484 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1435 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1435 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3565 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3559 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,55 Prozent auf 643,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 639,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1030 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,1038 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 84,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (84,27 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,71 Prozent.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Avalanche um 1,25 Prozent auf 9,217 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,103 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 9,453 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochvormittag um 1,57 Prozent auf 9,602 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 1,058 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,053 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

