So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:41 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,06 Prozent auf 63.961,10 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 63.925,35 US-Dollar gehandelt worden war.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,4 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 0,12 Prozent schwächer bei 45,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 45,41 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.902,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.909,21 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,35 Prozent.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,38 Prozent auf 209,99 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 210,79 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,43 Prozent auf 1,077 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,073 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,38 Prozent auf 354,32 US-Dollar, nach 352,99 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1632 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1620 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1718 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1717 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3273 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3254 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,48 Prozent auf 574,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 571,46 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0699 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0701 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 0,12 Prozent auf 73,49 US-Dollar, nach 73,58 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 6,422 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,321 US-Dollar am Vortag auf 8,279 US-Dollar nach unten (0,51 Prozent).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6853 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,6859 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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