Krypto-Marktbericht 30.07.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:41 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,06 Prozent auf 63.961,10 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 63.925,35 US-Dollar gehandelt worden war.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,4 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 0,12 Prozent schwächer bei 45,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 45,41 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.902,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.909,21 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,35 Prozent.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,38 Prozent auf 209,99 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 210,79 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,43 Prozent auf 1,077 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,073 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,38 Prozent auf 354,32 US-Dollar, nach 352,99 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1632 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1620 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1718 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1717 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3273 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3254 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,48 Prozent auf 574,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 571,46 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0699 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0701 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 0,12 Prozent auf 73,49 US-Dollar, nach 73,58 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 6,422 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,321 US-Dollar am Vortag auf 8,279 US-Dollar nach unten (0,51 Prozent).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6853 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,6859 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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