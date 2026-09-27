Krypto-Marktbericht 27.09.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,15 Prozent auf 84.542,15 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 84.412,72 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 11,23 EUR notiert.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um 0,76 Prozent auf 72,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 72,63 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,50 Prozent auf 2.709,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.695,67 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Bitcoin Cash um 2,31 Prozent auf 343,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 335,91 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,528 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,529 US-Dollar.

Daneben fällt Monero um 0,35 Prozent auf 557,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 559,57 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2541 US-Dollar) geht es um 1,36 Prozent auf 0,2575 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2166 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,2180 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3334 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3343 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,44 Prozent auf 776,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 773,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0975 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Solana-Kurs um 0,45 Prozent auf 121,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 121,40 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Avalanche um 2,87 Prozent auf 11,17 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 10,86 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 1,53 Prozent auf 14,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 14,15 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 7,60 Prozent auf 1,253 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,165 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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