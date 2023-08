So engagieren sich Gamer fürs Klima und mehr Artenschutz🌎!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen:

20.000 Bäume in Guatemala gepflanzt

15.000 $ Spende für den Schutz der Elefanten

1.200 Bäume im brasilianischen Regenwald gepflanzt

Über 1,15 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten

Die Rede ist von Chimpzee, einem Meme-Coin der neuesten Generation und mit einem Mehrwert für Anwender und Anleger. Aber vor allem mit einem hohen Nutzen für das Klima, den Schutz der Umwelt und dem Artenschutz.

Die Bemühungen des Projektes noch während des laufenden Pre-Sales aktiv etwas zu verändern, sind vorbildlich und setzen neue Maßstäbe in der Branche. Und das wirklich Gute daran ist: Sie sind schon ab 25 € dabei, wenn Sie den $CHMPZ Coin kaufen möchten.

Kryptowährung Chimpzee Kürzel $CHMPZ Blockchain Ethereum Token Supply 200.000.000.000 Start Juni 2023 CHMPZ-Preis Aktuell 0,0085 $ Kategorie Meme-Coin Bonus Bis zu 100 % Bonus Coins Coin In-Game Währung Tierschutz Klimaschutz Game Play-to-Earn Tokenburn Trading Trade-to-Earn Shopping Shop-to-Earn Mindestbetrag 25 $ / 25 EUR

Warum Chimpzee kaufen?

Gaming und Memes sind zwei Bereiche, die sich durch den Einsatz der Blockchain-Technologie nachhaltig verändert haben. Im Gaming sind auf Basis von Play-Only-Mechanismen lukrative Play-2-Earn-Games entstanden, bei denen Gamer zu Anlegern werden und an dem Projekt beteiligt sind.

Die Einführung der Tokenisierung brachte dann noch einmal eine große Veränderung mit sich. Ab diesem Zeitpunkt war es möglich, dass Gamer aktiv ins Spielgeschehen eingreifen und mit NFTs limitierte Gegenstände als Belohnung erhalten.

Auch der Meme-Markt ist viel dynamischer als noch vor wenigen Jahren, als die Branche sieh ausschließlich um lustige Affenbildchen zu drehen schien. Mehrwerte sind in den Fokus gerückt, mit denen aus Followern und Influencern auf sozialen Medien Anleger und Investoren werden.

Beide Entwicklungen haben bei Chimpzee deutliche Spuren hinterlassen.

Umweltschutz, Klimaschutz und Artenschutz gehen uns alle an. Warum nicht den immer größer werdenden Kryptomarkt dafür nutzen, um mehr Menschen aktiv in die Bemühungen zum Schutz des Planeten einzubinden? Mit Chimpzee sind gleich mehrerer Faktoren auf einer Plattform vereint: Gaming zur Unterhaltung Play-2-Earn zu finanziellen Beteiligung Shopping bei nachhaltigen Partnern Shop-2-Trade für lukrative Rabatte Trading von Kryptowährungen Trade-2-Earn mit Krypto-Rewards Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen Bedrohte Tierarten wie den Elefanten schützen Treibhausgase reduzieren Aufforstung von Regenwäldern

Zunächst unterstützen Sie das Projekt als Anleger, in dem Sie in einer frühen Phase der Entwicklung ein noch junges Unternehmen fördern. Der Kauf der Token ist eine Art Eintrittskarte in die Welt von Chimpzee. Mit dem Zugang zur Plattform stehen Ihnen dann alle anderen Funktionen zur Nutzung offen. Aus dem Privatanleger wird dann ein Benutzer, wenn Sie beispielsweise tiefer in die zahlreichen Funktionen eintauchen. Danach wird mit ihrem investierten Geld gezielt gearbeitet und dabei ein wesentlicher Teil in den Umweltschutz, Klimaschutz und Artenschutz transferiert. Sie sind nun ein Unterstützer und aktives Mitglied der Chimpzee-Community. Außerdem wechselt ihr Status zusätzlich zum Benutzer im Laufe der Zeit auch zum Influencer, denn Sie teilen Ihre Erfahrungen mit anderen aus der Community.

Finanzielle Anreize und der Aufbau von überdurchschnittlich hohen jährlichen Renditen ist eines der wesentlichen Säulen im Chimpzee Projekt. Mit dem Kauf von Diamond- oder Gold-Statuskarten erhalten Sie höhere Krypto-Rewards. Aber auch für alle anderen Anleger sind die Belohnungen und Vorteile breit gestreut. Das bietet Chimpzee seinen Anlegern: Bis zu 20 % jährliche Rendite beim Einsatz der NFT Neue $CHMPZ Coins bei jedem Merchandise-Einkauf Anteilige Einnahmen aus den Handelsgebühren Vorteile und limitierte In-Game-Items im Chimpzee-Game Zusätzliche $CHMPZ Coins durch Play-2-Earn erhalten Rabatte für den Einkauf bei Partnerunternehmen

Was sind die Vorteile von Chimpzee?

Chimpzee ist ein Blockchain-basiertes Projekt mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Anleger unterstützen im Kern den Artenschutz und den Klimaschutz, durch die finanzielle Beteiligung der Entwickler an ausgewählten Projekten. Diese werden im Vorfeld gründlich recherchiert und die Spenden werden transparent verwendet. Mit einem Mindestbetrag von nur 25 US-Dollar (25 EUR) gehören auch Sie zu den Unterstützern.

Vorteile von Chimpzee

3-fache Chancen und Möglichkeiten auf Belohnungen oder Rabatte Zugang exklusiv für Anleger der ersten Stunde im Pre-Sales Energiesparsame Ethereum-Blockchain als Grundlage verwendet Geprüfter Smart Contract durch externes Audit Team und Entwickler durch KYC-Prozesse verifiziert Attraktive Tokenomics mit 45 % der Token für den Vorverkauf Aktive Unterstützung nachhaltiger Projekte auf der Plattform Mögliches passives Einkommen durch Krypto-Rewards Tokenburn fördert deflationäre Entwicklung Geplantes Listing bei CoinMarketCap und Coingecko

In Phase 3 der Roadmap ist das Listing auf Krypto-Handelsplattformen angekündigt. Dies bringt zusätzlich den spekulativen Charakters der Unterstützung von Chimpzee ins Spiel. Ist der native Utility-Token an öffentlichen Trading-Plattformen erhältlich, greifen wesentlich größere Mengen Unterstützer auf die Informationen zu.

Es ist zu erwarten, dass die Liquidität des Projektes steigt, was auch bedeutet, die Entwickler können noch mehr für den Klimaschutz oder den Schutz bedrohter Tierarten tun.

Wie können Anleger zu Gamer werden?

Sie müssen kein ausgewiesener Gaming-Experte sein, wenn Sie bei Chimpzee einsteigen wollen. Eine gewisse Vorliebe für Games sollte aber vorhanden sein, schließlich steht Ihnen das Zero-Tolerance-Spiel von Chimpzee zur Verfügung und das bietet einen hohen Unterhaltungsfaktor. Mit einer nie dagewesenen Spielumgebung, durch VR- und AR-Modelle aufgewertet, führt Sie die Hauptfigur des P2E-Games in den tiefen Dschungel.

Zunächst machen Sie mithilfe der Künstlichen Intelligenz der Plattform aus einem einfachen Selfie einen tierischen Avatar, der sich anschließend im Game für die gute Sache einsetzt. Sie erhalten den fertigen Avatar als CHMPZ-NFT und begleiten den fiktiven Charakter Max Chimpzeeski auf seinem Weg.

Der brillante Wissenschaftler will den Planeten vor den Folgen des Klimawandels schützen und setzt dabei auf Zero-Tolerance.

Adresse 0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Twitter https://twitter.com/RealChimpzee Telegram https://t.me/officialchimpzeetelegramgroup Discord https://discord.gg/DFMF24nMUM TikTok https://www.tiktok.com/@realchimpzee Instagram https://www.instagram.com/chimpzee.io/

Der kluge Mann hat sich im Laufe der Jahre selbst zu einem Wesen des Dschungels verändert und ist nun ein Wesen, dass zur einen Hälfte aus einem Affen besteht. Mit einer selbst entwickelten Waffe verteidigt er die Artenvielfalt im Dschungel und schützt die dort lebenden Tiere.

Dabei erhält er Ihre Unterstützung und beschert Ihnen dafür lukrative Krypto-Belohnungen in Form neuer $CHMPZ Coins.

10 % des Tokenbestandes gehen an Wohltätigkeitsorganisationen. Zusätzlich spenden die Entwickler regelmäßig hohe Summen an ausgewählte Projekte. Der native Utility-Token ist auf dem Ethereum Tokenstandard ERC20 aufgesetzt und über den Stablecoin von Tether an den US-Dollar gekoppelt.

Fazit: Chimpzee vereint viele Faktoren unter einer Marke. Die dazu verwendete Blockchain-Technologie gibt Sicherheit und Transparenz. Mit dem Investment in einen Krypto Pre-Sales dieser Art unterstützen Anleger aktiv die Bemühungen, unseren Planeten und die darauf lebenden Tiere und Pflanzen zu erhalten bzw. zu schützen.

Davon profitieren wir am Ende alle. Bei Chimpzee gibt der native Utility-Token den Zugang zu den Funktionen frei.

Der Coin dient dabei auch als In-App-Währung und wird für die Auszahlung von Krypto-Rewards verwendet. Das gesamte Ökosystem wird wahrscheinlich nach dem Token Launch rasant wachsen. Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln wollen die Entwickler die Plattform und die finanziellen Anreize für die Anleger weiter ausbauen.

Der Betrag zum Mindestinvestment von nur 25 US-Dollar bzw. 25 Euro gibt vor allem Kleinanlegern die Chance an den Renditen beteiligt zu werden.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/