So entdecken Sie ohne Twitter 🐦 und Telegram Gruppen neue Trading-Tipps 📊!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Experten gehen davon aus, dass nur ca. 5 bis 10 % aller Trader erfolgreich sind. Einer davon ist Larry Williams. Für manche gilt er auch als erfolgreichster Trader der Welt, wie die Börse berichtet.

Allerdings merken Kritiker von Williams gerne an, dass er lediglich eine einmalige überragende Performance erreicht hat und man daher mehr von einem Glücksfall ausgehen kann. Seine Trading-Performance lag in einem Jahr bei über 11.300 %. Richtig erfolgreiche Trader erreichen aber nicht nur einmal, sondern regelmäßig eine überdurchschnittlich hohe Performance.

KI verändert Finanzmärkte nachhaltig

Launchpad.XYZ unterstützt Anfänger im Krypto-Trading

Trading-Tipps auf Basis von Daten und Fakten

Pre-Sales verläuft großartig, jetzt über 35 % Werststeigerung

Doch was machen Anfänger, Kleinanleger und Privatinvestoren? Häufig fehlt es ihnen an grundlegendem Verständnis für die Finanzmärkte. Sie suchen sich dann Hilfe, beispielsweise in sozialen Medien wie Twitter oder Telegram. Aber auch hier gibt es seriöse Trader, die gerne ihr Wissen mit anderen teilen und selbsternannte Influencer, die nicht mit undurchsichtigen Ratschlägen zum Vermögensaufbau hinter dem Berg halten.

Dann wäre da noch die dritte Gruppe der Anleger, und zwar diejenigen, die kein Twitter oder Telegram für finanzielle Ratschläge nutzen (wollen) und dennoch auf der Suche nach effektiven Tipps sind. Diese Anleger möchten dennoch ihr Depot organisieren und das Verlustrisiko so effektiv wie möglich managen. Genau diese Gruppe kann jetzt mit Launchpad.XYZ eine völlig neue Art des Tradings erfahren.

Telegram, Twitter und Trader – passt das zusammen?

In Telegram können Benutzer Nachrichten, Fotos, Videos, Sticker, Audios und Daten jeder Art senden und austauschen. Seit August 2013 ist der Messenger online und bietet das Erstellen von Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern. Telegram ist extrem erfolgreich und besitzt über 350 Millionen aktive Nutzer pro Monat.

Auch bei Twitter sind die Zahlen beeindruckend. Dem neuen Besitzer Elon Musk folgen über 144 Millionen User. Dicht gefolgt von Barack Obama, Justin Bieber und Cristiano Ronaldo. Die Gesamtanzahl der Nutzer geht derzeit leicht zurück, dennoch sind es aktuell über 353 Millionen User bei Twitter.

In Deutschland haben im Jahr 2021 rund 5,17 Millionen Menschen in Aktien investiert. Viele davon haben sich auf den genannten Plattformen über das Trading informiert und sicherlich den ein oder anderen Trading-Tipps geholt.

Doch wie sieht es mit der Qualität der Trading-Tipps aus? Die Tweets sind in der Länge begrenzt, ihre Aussagefähigkeit häufig auch. Bei Telegram sind unkontrollierte Inhalte erhältlich, denn der Messenger gilt als besonders benutzerfreundlich im Sinne einer hohen Anonymität. Sind von dort verlässliche Trading Ratschläge zu erwarten?

Launchpad.XYZ liefert datenbasierte Trading-Signale

Wer eine Plattform sucht, die mit Künstlicher Intelligenz und einer ausreichend großen Datenbasis Analysen erstellt und daraus effiziente Trading-Signale erstellt, ist bei Launchpad.XYZ genau richtig. Anders als bei sozialen Medien vertrauen Benutzer in diesem Fall nicht den Aussagen von selbsternannten Experten, sondern einer hoch entwickelten Technologie.

Für die intelligenten Algorithmen, die die Entwickler von Launchpad.XYZ verwenden, ist einen große Datenbasis notwendig. Doch nicht nur die Größe zählt, es kommt auf die Qualität der Daten an. Mit diesen Daten lernt das Modell der KI Muster zu erkennen und daraus Prognosen zu erstellen. Diese Prognosemodelle stehen den Benutzern von Launchpad.XYZ auf der Blockchain-basierten Plattform zur Verfügung.

Wer den nativen Utility-Token $LPX im Vorverkauf tradet und darüber hinaus für 90 Tage sperrt, erhält darüber hinaus exklusiven Zugang zu Premium-Funktionen, der Beta-Version von intelligenten P2E-Games und Rabatt bei den Trading Gebühren. Dafür ist das Staking der gekauften Token, mindestens 10.000 $LPX, über einen Zeitraum von 90 Tagen notwendig. Alle User haben enorme Vorteile durch die 360 Grad Lösung von Launchpad.XYZ.

Wie Anfänger mit Launchpad.XYZ traden lernen

Handelsvorschläge für Assets sind das fertige Ergebnis, dass sich jeder Trader von einer Plattform für Trading Signale wie Launchpad.XYZ wünscht. Um in diesem innovativen Handelsbereich immer einen Schritt voraus zu sein, müssen Sie jedoch einen Schritt zurück machen, um dann mit voller Kraft durchzustarten. Denn vor dem Trading steht das Lernen über die Gegebenheiten am Kryptomarkt.

Tradingsignale und Handelsempfehlungen

Tradingsignale geben Ihnen Hinweise auf lukrative Optionen an den Finanzmärkten. Beim Krypto Trading könnte das beispielsweise eine Kaufempfehlung für einen Krypto CFD sein, wie BTC/USD. Diese Empfehlungen sind lediglich Empfehlungen und als solche unbedingt von eigener Recherche zu begleiten.

Sie ermöglichen aber, interessante Renditechancen vor allen anderen am Markt zu entdecken. Die KI von Launchpad.XYZ analysiert dafür die Märkte in Echtzeit und gleicht die Daten mit historischen Mustern ab. Daraus ergeben sich dann die Empfehlungen.

Zeitsparende Recherche und Analysen

Dank der großen Datenmengen, die Launchpad.XYZ mit den intelligenten Algorithmen zur Verfügung steht, können tiefgehende Recherchen und Analysen im Hintergrund durchgeführt werden. Die eingehenden technischen Analysen stützen sich auf bewährte Methoden der klassischen Finanzmärkte.

Aber auch über Echtzeit-Signale aus aktuellen Nachrichten und den sozialen Medien. Das hat dazu geführt, dass ähnliche Projekte bereits über großartige Erfolgsbilanzen verfügen.

Launchpad.XYZ konnte einen Teil der erfahrenen KI-Entwickler aus diesen Unternehmen für sich gewinnen. So greifen User nun auf hochprofessionelle Technologie zu, um ihre Trading Erfahrung nachhaltig zu verbessern.

Handelsmärkte diversifizieren

Häufig machen Anleger den Fehler, dass sie ihr Depot nicht ausreichend diversifizieren. Dabei handelt es sich um ein breit aufgestelltes Portfolio, also die Verwendung unterschiedlicher Assets, Branchen und Tradingoptionen. Mit Launchpad.XYZ passiert dieser typische Anfängerfehler nicht mehr, denn die Handelsempfehlungen berücksichtigen ausdrücklich genug Abwechslung.

Diese stellt damit einen wesentlichen Teil des individuellen Risikomanagements dar. Vor diesem Hintergrund erhalten Anleger und Benutzer der KI-Trading-Plattform Launchpad.XYZ immer Informationen und Analysen zu unterschiedlichen Optionen. Selbstverständlich ist es dennoch möglich, sich auf eine Gruppe von Vermögenswerten zu spezialisieren.

Effizienz steigern und Nachhaltigkeit beachten

Alle Handelsformen sind mit Risiken verbunden. Doch einige sind effizienter als andere. Die KI ist unbeirrt und lässt sich nicht von Emotionen leiten. Für sie zählt lediglich die Datenbasis, aus der sich die Muster erkennen lassen, die anschließend für die Analyse herangezogen werden.

Effizienz spielt dabei eine wesentliche Rolle, damit verhindern Anleger das ständige Beobachten des Marktes, was kräftezehrend und verwirrend zugleich sein kann.

Auch die Nachhaltigkeit ist bereits berücksichtigt. Nach den neuen ESG-Standards der EU gibt es Assets am Markt, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Ein Trend, den viele Anleger begrüßen, sich aber bei der Auswahl häufig noch unsicher fühlen. Launchpad.XYZ nimmt Marktstimmungen auf, erkennt Trends und starke Kursveränderungen.

Damit ist auch gewährleistet, dass kein Projekt verloren geht. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Coins erfolgreich am Kryptomarkt etabliert.

Hier eine Auswahl der TOP 3 nachhaltigen Kryptos

IMPT– Der Grüne Coin 2022

Ecoterra – Recycling auf der Blockchain

Chimpzee – Klimaschutz, Artenschutz und Nachhaltigkeit

Wie Sie Launchpad.XYZ nutzen

Um die Plattform nutzen zu können, müssen Sie den $LPX-Token kaufen. Dieser ist im Vorverkauf erhältlich und kostet derzeit nur 0,0445 $. Das ist die zweite Phase von insgesamt 10 Phasen. Zum Token Launch wird der Preis pro $LPX bei 0,0565 $ liegen. Sie profitieren also beim sofortigen Einstieg von einer automatischen Wertsteigerung von bis zu 35 %, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

Pre-Sales Token Preis in $ Wert Auto. Wertsteigerung in % Phase 1 0,0350 100 Sold Out Phase 2 0,0445 LIVE 27,14 Phase 3 0,0460 31,43 Phase 4 0,0475 35,71 Phase 5 0,0400 14,29 Phase 6 0,0505 44,29 Phase 7 0,0525 50,00 Phase 8 0,0535 52,86 Phase 9 0,0550 57,14 Phase 10 0,0565 61,43

Um den $LPX-Token von Launchpad.XYZ kann einfach per ETH, USDT, Kreditkarte oder PayPal gekauft werden. Sie benötigen dafür lediglich eine Krypto-Wallet, wie beispielsweise die von MetaMask oder Trustwallet. Wenn Sie bereits eine Wallet haben, nutzen Sie die bequeme Wallet-Connect Funktion auf der Webseite des Projektes. Es gibt eine ausführliche Anleitung und für weitere Hilfe stehen die sozialen Kanäle von Launchpad.XYZ zur Verfügung.

Fazit: Beim Staken von mindestens 10.000 $LPX kommen Sie in den Genuss von Beta-Programmen, Rabatten bei den Handelsgebühren und dem Zugang zu exklusiven technischen Indikatoren für eine noch bessere Performance Ihres Krypto-Depots. Launchpad.XYZ stützt sich auf Fakten, riesige Datenmengen und Analysen durch intelligente Algorithmen.

Während Sie sich bei Twitter oder Telegramm auf die Fachkenntnisse des jeweiligen Experten verlassen müssen, haben Sie bei Launchpad.XYZ immer Transparenz, wie die jeweiligen KI-Entwickler zu ihren Ergebnissen gekommen sind. Eine andere Trading-Plattform, die derzeit im Vorverkauf verfügbar ist, ist übrigens yPredict.

Hier stellen KI-Entwickler Vorhersagemodelle zum Kauf auf dem Marktplatz ein. Für die Verwendung dieser Plattform sollten Sie jedoch schon ein bisschen über Trading-Wissen verfügen. Das können Sie sich bei Launchpad.XYZ jedoch im Vorfeld leicht aneignen.

Da beide Projekte als Vorverkauf am Markt verfügbar sind, haben Sie zudem die Chance mit zwei Utility-Token am Coin-Trading teilzunehmen.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/