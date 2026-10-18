|Krypto-Marktbericht
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18.10.2026 12:43:06
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:31 stieg der Bitcoin-Kurs um 1,00 Prozent auf 82.136,99 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 81.323,09 US-Dollar gehandelt worden war.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 15,9 Prozent.
Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,97 Prozent auf 59,31 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 58,74 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,12 Prozent auf 2.421,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.394,89 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 0,29 Prozent auf 275,31 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 274,51 US-Dollar.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,298 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,291 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,49 Prozent.
Daneben wertet Monero um 12:31 auf. Es geht 3,01 Prozent auf 585,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 568,56 US-Dollar stand.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2208 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2192 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1768 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1777 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3333 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3330 US-Dollar beziffert.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (716,18 US-Dollar) geht es um 0,85 Prozent auf 722,24 US-Dollar nach oben.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0791 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0793 US-Dollar.
Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 103,11 US-Dollar am Vortag auf 104,05 US-Dollar nach oben (0,91 Prozent).
Zudem gewinnt Avalanche am Sonntagmittag hinzu. Um 0,95 Prozent auf 9,834 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 9,741 US-Dollar.
Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,95 US-Dollar am Vortag auf 12,00 US-Dollar nach oben (0,42 Prozent).
Zudem legt Sui zu. Um 1,16 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,9865 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9751 US-Dollar wert war.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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|Schweizer Franken
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0,9253
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-0,26
|Hongkong-Dollar
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8,8209
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