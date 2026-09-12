So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag.

Bitcoin ist am Vormittag 77.259,85 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,12 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.167,04 US-Dollar stand.

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Zudem gewinnt Litecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 1,21 Prozent auf 53,91 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 53,26 US-Dollar.

Nach 2.511,84 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagvormittag um 0,42 Prozent auf 2.522,29 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 auf. Es geht 1,54 Prozent auf 231,23 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 227,72 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,76 Prozent auf 1,366 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,356 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 09:41 auf. Es geht 4,33 Prozent auf 542,90 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 520,35 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2060 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2088 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1782 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1804 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3393 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3383 US-Dollar.

Nach 726,85 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagvormittag um 0,91 Prozent auf 733,44 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0846 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0843 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Solana-Kurs um 0,71 Prozent auf 101,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,41 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 0,03 Prozent stärker bei 7,458 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 7,455 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagvormittag hinzu. Um 0,31 Prozent auf 11,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,52 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,36 Prozent auf 0,7266 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,7241 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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