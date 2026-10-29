Krypto-Marktbericht 29.10.2026 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:41 fiel der Bitcoin-Kurs um 1,54 Prozent auf 79.959,61 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 81.210,09 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 10,65 EUR beträgt die Performance seit Auflage 15,5 Prozent.

Nach 58,93 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagvormittag um 3,23 Prozent auf 57,03 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 1,81 Prozent auf 2.313,25 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.355,86 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 3,07 Prozent auf 279,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 288,17 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ripple-Kurs 2,60 Prozent schwächer bei 1,290 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,324 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,77 Prozent auf 594,20 US-Dollar. Gestern war Monero noch 598,83 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Cardano-Kurs um 3,66 Prozent auf 0,1982 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2058 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1677 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1722 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3310 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3295 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,75 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 752,33 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 758,02 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0779 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0797 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 2,33 Prozent auf 99,88 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 102,27 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 3,63 Prozent schwächer bei 8,671 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,998 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Donnerstagvormittag nach. Um 3,03 Prozent auf 11,43 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,79 US-Dollar.

Zudem gibt Sui nach. Um 3,42 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,9092 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9413 US-Dollar wert war.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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