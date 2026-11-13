Krypto-Marktbericht 13.11.2026 17:23:14

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 3,61 Prozent auf 68.699,04 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 71.272,57 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -1,2 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um 1,23 Prozent auf 49,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 49,95 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 4,07 Prozent auf 1.933,68 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.015,73 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,17 Prozent auf 224,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 224,23 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,040 US-Dollar) geht es um 1,94 Prozent auf 1,020 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 3,45 Prozent auf 531,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 550,26 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1717 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1739 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1483 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1478 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 0,75 Prozent auf 0,3130 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3154 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 3,49 Prozent auf 632,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 655,38 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0652 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0664 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 79,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (81,62 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,04 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,53 Prozent auf 8,377 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 8,333 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,97 Prozent auf 9,918 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,12 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 0,8104 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8042 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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