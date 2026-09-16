Krypto-Marktbericht 16.09.2026 17:23:14

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochnachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 75.693,49 US-Dollar und damit 0,12 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 75.599,20 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 9,87 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,1 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 1,87 Prozent auf 50,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 51,30 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ethereum-Kurs um 0,33 Prozent auf 2.392,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.400,10 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,00 Prozent auf 217,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 217,23 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um 1,48 Prozent auf 1,267 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,286 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 2,71 Prozent auf 491,21 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 504,90 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 2,15 Prozent auf 0,1914 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1956 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1741 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1762 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,23 Prozent.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3347 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3328 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,34 Prozent auf 709,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 712,20 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0790 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,16 Prozent auf 97,13 US-Dollar, nach 96,97 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,40 Prozent auf 7,249 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 7,278 US-Dollar wert.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 10,90 US-Dollar am Vortag auf 10,69 US-Dollar nach unten (1,98 Prozent).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6874 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:11 bei 0,6860 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Fed-Zinssorgen drücken Bitcoin erneut
Bitcoin steigt über 81.000 US-Dollar – doch Fidelity bleibt skeptisch
Kryptowährungs-Crash nach US-Gesetzesflop: Bitcoin, Ethereum & Ripple im Schnäppchenmodus?
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: TierneyMJ / Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,149
0,0025
0,22
Japanischer Yen
178,619
-0,5310
-0,30
Britische Pfund
0,8582
0,0016
0,19
Schweizer Franken
0,9466
-0,0004
-0,04
Hongkong-Dollar
9,013
0,0207
0,23
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen