|Krypto-Marktbericht
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11.11.2026 17:23:14
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:11 0,49 Prozent auf 74.054,04 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 73.692,17 US-Dollar.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,6 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 6,2 Prozent.
Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 1,23 Prozent auf 51,25 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 50,62 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.047,53 US-Dollar) geht es um 1,34 Prozent auf 2.075,03 US-Dollar nach oben.
Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 230,55 US-Dollar am Vortag auf 231,71 US-Dollar nach oben (0,50 Prozent).
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,069 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,054 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,43 Prozent.
Zudem legt Monero zu. Um 4,59 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 587,22 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 561,43 US-Dollar wert war.
Zudem gewinnt Cardano am Mittwochnachmittag hinzu. Um 2,56 Prozent auf 0,1782 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1738 US-Dollar.
Daneben wertet Stellar um 17:11 auf. Es geht 5,33 Prozent auf 0,1521 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1444 US-Dollar stand.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3162 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,70 Prozent auf 683,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 679,23 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0679 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0689 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,73 Prozent auf 84,68 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 83,23 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,381 US-Dollar) geht es um 2,57 Prozent auf 8,597 US-Dollar nach oben.
Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 2,02 Prozent auf 10,48 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 10,27 US-Dollar wert.
Nach 0,8227 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Mittwochnachmittag um 2,68 Prozent auf 0,8447 US-Dollar gestiegen.Redaktion Finanzen.net
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