Krypto-Marktbericht 09.09.2026 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,99 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 79.207,40 US-Dollar wert, nach 78.434,73 US-Dollar am Vortag.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,4 Prozent aufweist und bei 10,32 EUR notiert.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 auf. Es geht 0,38 Prozent auf 54,52 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 54,31 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 1,11 Prozent stärker bei 2.512,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.484,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,22 Prozent auf 259,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 258,56 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,440 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,416 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,65 Prozent.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Monero um 0,06 Prozent auf 502,08 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 502,38 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2212 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1904 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1879 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3388 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,20 Prozent auf 753,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 752,47 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0900 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0907 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:41 auf. Es geht 1,31 Prozent auf 104,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 103,36 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,38 Prozent auf 8,039 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 8,008 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 12,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,53 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Sui-Kurs um 1,45 Prozent auf 0,8232 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,8114 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Neue SEC-Pläne könnten Kryptomarkt grundlegend verändern
Bitcoin steigt über 81.000 US-Dollar – doch Fidelity bleibt skeptisch
XRP vor neuem Bullenmarkt? Nutzung explodiert - Prognosen gehen auseinander
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: TierneyMJ / Shutterstock.com,wael alreweie / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,164
0,0002
0,02
Japanischer Yen
178,72
0,0600
0,03
Britische Pfund
0,8585
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,9411
-0,0011
-0,12
Hongkong-Dollar
9,1269
0,0038
0,04
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen in Rot -- ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab
Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach. Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen