So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,99 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 79.207,40 US-Dollar wert, nach 78.434,73 US-Dollar am Vortag.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,4 Prozent aufweist und bei 10,32 EUR notiert.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 auf. Es geht 0,38 Prozent auf 54,52 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 54,31 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 1,11 Prozent stärker bei 2.512,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.484,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,22 Prozent auf 259,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 258,56 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,440 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,416 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,65 Prozent.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Monero um 0,06 Prozent auf 502,08 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 502,38 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2212 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1904 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1879 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3388 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,20 Prozent auf 753,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 752,47 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0900 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0907 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:41 auf. Es geht 1,31 Prozent auf 104,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 103,36 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,38 Prozent auf 8,039 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 8,008 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 12,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,53 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Sui-Kurs um 1,45 Prozent auf 0,8232 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,8114 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at

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