So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 81.512,01 US-Dollar und damit 0,79 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 80.875,77 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 17,3 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 1,10 Prozent auf 57,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 57,15 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ethereum am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,12 Prozent auf 2.376,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.349,85 US-Dollar.

Nach 295,07 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Mittwochvormittag um 0,83 Prozent auf 297,50 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,334 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Monero am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,79 Prozent auf 614,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 603,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2076 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2057 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1722 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1701 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3311 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,77 Prozent auf 750,24 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 744,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0802 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0790 US-Dollar.

Daneben steigt Solana um 1,78 Prozent auf 103,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 101,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Avalanche-Kurs um 1,04 Prozent auf 9,036 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,943 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 2,30 Prozent auf 11,83 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,56 US-Dollar.

Zudem gewinnt Sui am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,29 Prozent auf 0,9440 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9319 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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