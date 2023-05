So erfolgt die Massenadaption des revolutionären Web3-Marktes

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Web3, die nächste Generation des Internets, verspricht eine Welt der Dezentralisierung, in der die Nutzer ihre Daten besitzen und kontrollieren sowie besondere Incentivierungen erhalten. Dabei sollen durch die Demokratisierungen von Geschäftsmodellen die Verbraucher wieder stärker in den Mittelpunkt gesetzt und an dem Erfolg von ehemals zentralen Unternehmen stärker beteiligt werden. Doch trotz des enormen Potenzials und der Fortschritte in der Blockchaintechnologie stehen wir vor erheblichen Herausforderungen bei der Massenadaption des Web3. Welche sich dabei ergeben und wie sie künftig am besten gelöst werden können, soll nun im folgenden Beitrag näher beleuchtet werden.

Probleme bei der Massenadaption von Web3

Web3, auch bekannt als das dezentralisierte Internet, ist der Nachfolger des aktuellen Internets (Web2), das wir heute nutzen. Im Gegensatz zum Web2, das von zentralisierten Plattformen wie Google und Facebook dominiert wird, zielt Web3 darauf ab, die Kontrolle an die Nutzer zurückzugeben und ein Ökosystem zu schaffen, das auf Transparenz, Datenschutz, Interaktion und Fairness basiert.

Trotz der vielversprechenden Vision des Web3 gibt es erhebliche Hindernisse, die eine breite Akzeptanz verhindern. Die technischen Herausforderungen, die mit der Einführung von Web3 verbunden sind, sind vielfältig und komplex. Die wichtigsten Punkte werden nun im Folgenden aufgelistet:

Wünschenswerte Skalierbarkeit

Die Skalierbarkeit ist eine Schlüsselherausforderung. Aktuelle Blockchain-Netzwerke, die das Rückgrat von Web3 bilden, kämpfen mit Problemen der Transaktionsgeschwindigkeit und -kapazität. Im Vergleich zu herkömmlichen, zentralisierten Netzwerken sind sie oft langsamer und teurer, was die allgemeine Benutzererfahrung beeinträchtigen kann.

Es gibt jedoch laufende Arbeiten zur Verbesserung der Skalierbarkeit durch Lösungen wie Sharding oder Layer-2-Netzwerke. Diese Technologien können dabei einen bedeutenden Schritt bei der Massenadaption des Web3 leisten.

Mangelnde Interoperabilität

Interoperabilität ist eine weitere Herausforderung. Web3 umfasst eine Vielzahl von Technologien und Netzwerken, die auf unterschiedlichen Protokollen und Standards basieren. Diese Netzwerke müssen in der Lage sein, effektiv miteinander zu kommunizieren und zu interagieren, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten. Derzeit gibt es jedoch noch viele Hindernisse, die diese Interoperabilität behindern.

Technische Herausforderungen

Hinzu kommt, dass die Nutzung von Web3 ein gewisses technisches Verständnis erfordert. Die Anwender müssen mit Konzepten wie Kryptowährungen, Smart Contracts und dezentralisierten Anwendungen (dApps) vertraut sein. Sie müssen auch in der Lage sein, sichere digitale Geldbörsen (Wallets) zu erstellen und zu verwalten und die Grundlagen zu verstehen. Diese Lernkurve und der benötigte Zeitaufwand können abschreckend sein sowie viele potenzielle Nutzer davon abhalten, in die Welt von Web3 einzusteigen.

Stark fragmentierter Markt

Zudem ist das Angebot im Web3-Markt derzeit stark fragmentiert. Es existieren unzählige Blockchain-Netzwerke, Kryptowährungen, dezentrale Anwendungen (dApps) und Wallets, die alle ihre eigenen Funktionen und Vorteile bieten. Diese Vielfalt kann zwar Innovationen fördern, sie erschwert jedoch auch die Auswahl für die Nutzer und kann zu einer Überforderung führen.

Es wird eine erhebliche Anstrengung erforderlich sein, um diese Fragmentierung zu überwinden und den Nutzern eine kohärente und benutzerfreundliche Erfahrung im Web3 zu bieten. Es ist eine weitere Hürde auf dem Weg zur Massenadaption von Web3, die es zu überwinden gilt.

Betrügerische Akteure auf dem Web3-Markt

Ein weiteres bedeutsames Hindernis auf dem Weg zur Massenadoption von Web3 ist das Auftreten von Betrug und betrügerischen Angeboten. Unzureichend kontrollierte und von der Schwarmintelligenz bewertete Web3-Projekte haben in einigen Fällen dazu geführt, dass unvorsichtige Investoren und Benutzer ihre Mittel verloren haben. Diese Vorfälle haben das Vertrauen in Web3-Angebote stark beeinträchtigt und viele potenzielle Neulinge abgeschreckt.

Daher ist es dringend notwendig, dass unabhängige Bewertungen und Überprüfungen von Web3-Angeboten durchgeführt werden, um die Sicherheit und Glaubwürdigkeit der Projekte zu gewährleisten und so das Vertrauen der Nutzer in die Web3-Technologie wiederherzustellen, um die Massenadaption voranzutreiben.

All diese Hürden sind nicht unüberwindbar. Dennoch erfordern sie innovative Projekte und Konzepte, um sie zu lösen. Gleichzeitig müssen Wege gefunden werden, wie mehr Menschen von den Vorteilen des Web3 profitieren können. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber eine, die das Potenzial hat, das Internet, wie wir es kennen, zu revolutionieren.

Nächstes Zeitalter des Web3 und Massenadaption dank Launchpad XYZ

Einen besonders revolutionäres Projekt in diesem Zusammenhang stellt Launchpad XYZ dar. Denn es löst einige der wichtigsten Probleme bei der Massenadaption des Web3. Es operiert dabei unter anderem als Web3-Suchplattform, wie Google im Falle des Web2.

Ebenso bietet Launchpad XYZ jedoch auch fortschrittlichste KI-Suchen über einen Chat wie bei ChatGPT sowie modernste KI-Empfehlungen basierend auf den Nutzern mit ihren Erfahrungen, Interessen, ihrer Risikotoleranz und mehr.

Somit können sie sich so schnell und leicht wie noch nie im Web3 orientieren sowie die besten Angebote für sich finden. Dafür bietet Launchpad XYZ: Presale-Launchpad, Play-to-Earn-Hub, Metaverse-Erlebnisbibliothek, fragmentierte Assets und mehr von unterschiedlichsten Anbietern auf dem Web3-Markt.

Auf diese Weise kann das Launchpad XYZ von allen Werbeeinnahmen erzielen und ihnen andere Dienstleistungen im B2B-Bereich offerieren. Dabei ergibt sich eine besonders attraktive und lukrative Chance für das Projekt, vergleichbar mit Google beim Web2. Möglicherweise entwickelt sich Launchpad XYZ sogar zu einem der neuen FANG-Werte, denn selbst Top-Aktien sind nie ewig lange an der Spitze.

Ferner werden aber auch für Verbraucher unterschiedlichste Dienstleistungen angeboten. Zu diesen zählen unter anderem dezentrale Handelsplätze für alle NFTs, Coins und mehr.

Bemerkenswert ist vor allem die faszinierend leichte Nutzbarkeit des gesamten Web3-Angebots. Denn mithilfe der digitalen Identität, welche nur eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer benötigt, kann nahtlos auf das gesamte Angebot so schnell und einfach wie noch nie zugegriffen werden. Davon profitieren nicht nur Neulinge enorm, sondern auch alle aus der Kryptocommunity.

Besonders interessant ist dabei die Bewertung über den Launchpad Quotient (LQ). Dieser schätzt die einzelnen Projekte und Assets auf Grundlage von 400 Datenpunkten ein. Ebenso werden auch Nutzerwertungen für das gesamte Web3-Angebot ermöglicht, um mithilfe von KI und der Schwarmintelligenz böswillige und minderwertige Akteure auszufiltern.

Vorverkauf von Launchpad XYZ nimmt immer mehr Fahrt auf

Während des Vorverkaufs konnte das revolutionäre Web3-Portal Launchpad XYZ bereits über 336.000 US-Dollar von überzeugten Investoren einwerben. Die nächste Finanzierungsrunde wird bereits bei dem Meilenstein von 437.500 US-Dollar abgeschlossen sein. Dann steigt der Tokenpreis schon auf 0,0445 US-Dollar um 27,14 % auf 0,035 US-Dollar an.

Auf diese Weise können sich die ersten Investoren eine Vorverkaufsrendite in Höhe von beeindruckenden 100 % innerhalb weniger Wochen sichern. Aufs Jahr hochgerechnet ist die Rendite allerdings noch einmal umso beeindruckender, insbesondere, wenn man sie mit herkömmlichen Aktienindizes vergleicht.

Ein weiterer Vorteil von Vorverkäufen liegt darin, dass sie noch nicht öffentlich handelbar sind. Denn sie können zu Beginn nur über den Presale erworben werden, wobei die Investoren erst am TGE (Token Generating Event) den Zugriff auf diese erhalten. Somit müssen über die Zeit des Presales keinerlei Abverkäufe wie bei öffentlich handelbaren Assets befürchtet werden. Daher bietet der Launchpad Vorverkauf selbst in einem Bärenmarkt eine Art sicheren Hafen.

Allerdings nimmt die Nachfrage nach den $LPX Token immer stärker zu. Deshalb sollten sich Interessiere beeilen, wenn sie sich Launchpad XYZ noch vor der nächsten Preiserhöhung von 27,14 % preiswert sichern wollen.

