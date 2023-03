So gelingt das Bitcoin CRV Trading

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Verhältnis von Chance und Risiko eines Trades in die Trading-Strategie mit einzubinden, ermöglicht es, Trades zu vergleichen, realistische Schlüsse zu ziehen und sinnvolle Entscheidungen zu treffen. CRV gilt als eine der Grundlagen des Risiko-Managements und kann maßgeblich die Trading-Strategie verbessern und so zu langfristigem Investitionserfolg führen.

Das CRV-Trading

wird zur Risiko-Abwägung genutzt.

ermöglicht langfristigen Börsenerfolg.

wird durch eine einfache Berechnung identifiziert.

ist nur in Kombination mit der Trefferquote aussagekräftig.

Was ist CRV Trading?

Das CRV, auch Chance/Risiko -Verhältnis genannt, dient der Einschätzung des möglichen Gewinns im Verhältnis zum potenziellen Verlust. CRV kann durch Risiko-Abwägung, richtig eingesetzt, langfristig Gewinne ermöglichen, denn investieren bedeutet immer auch riskieren. Das Verhältnis, das sich aus einer einfachen CRV-Berechnung ergibt, vergleicht im risikoreichen Trading das bestmögliche Szenario mit dem Worst-Case-Szenario.

Wie auch in anderen Lebenssituationen, in denen sich Chancen ergeben, stehen Chance und Risiko fast immer im direkten Kontrast zueinander. Im Trading wird die Chance als potenzieller Maximalgewinn definiert, das Risiko als maximaler potenzieller Verlust.

Wie funktioniert Bitcoin CRV Trading?

Das Wissen vom Verhältnis von Chance und Risiko wird genutzt, um risikoarm zu handeln und wenig Verluste zu machen. Das CRV gibt an, mit welchem Erfolg man rechnen kann, wenn investiert wird. Ein erfolgreiches CRV Trading setzt Stop-Loss und Take Profit so, dass Verluste minimiert und Gewinne maximiert werden.

Beispiel 1: Ein Stop-Loss von 10 Pips und ein möglicher Gewinn von 30 Pips ergibt ein Chancen/Risiko-Verhältnis von 3:1. Die potenzielle Chance ist also dreifach höher als die des potenziellen Verlusts.

Beispiel 2: Wird 1 Euro investiert und das Chancen/Risiko-Verhältnis beträgt 7, dann ergibt dies Folgendes: Bei einem riskierten Euro kann mit 7 Euro Gewinn gerechnet werden. Ergibt die CRV-Rechnung zwei, bedeutet es, dass die Chance den Einsatz verdoppelt, statt einem Euro ist der potenzielle Gewinn 2 Euro.

Das Problem: Das berechnete CRV gibt keine Auskunft darüber, OB der Trade Erfolg hat, sondern nur wie hoch die potenzielle Chance ist. Auch pauschal nur Trades durchzuführen, die ein größeres CRV als zwei oder drei im Verhältnis zu eins haben, ist nicht zielführend. Denn das CRV allein betrachtet, ohne andere Faktoren, ist nicht aussagekräftig.

Die Trefferquote ist essenziell wichtig für Trading-Erfolg

Vielmehr benötigt es eine weitere Analyse – die Trefferquote. Diese Trefferquote gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Gewinn in Form eines ausgeführten Trades ist. Die Prozentzahl vergleicht die chancenreichen und risikoreichen Trades und zeigt das Verhältnis zueinander.

Das Verhältnis von Chance und Risiko ist eng mit der Trefferquote verbunden und erweist sich nur in Kombination als eine andauernd gewinnbringende Strategie.

Der Grund: Die Trefferquote gewichtet weniger bei einem hohen CRV, denn ein hoher CRV-Wert bedeutet mehr Chancen. Andersherum bedeutet das, je weniger mögliche Chancen, desto höher sollte die Trefferquote sein, um keine Verluste zu erleiden. Daraus schließt sich, dass für hohe Gewinnquoten nicht unbedingt ein hohes CRV benötigt wird und auch mit niedrigem CRV Erfolge erzielt werden können.

Schritt-für-Schritt-Anleitung CRV Trading

Für erfolgreiches Bitcoin CRV Trading müssen zwei Berechnungen durchgeführt werden, welche Grundlagen des Risiko- und Moneymanagements sind und zu langfristigem Erfolg führen.

Berechnet wird das allgemeine Chancen/Risiko-Verhältnis und die prozentuale Trefferquote. Generell gilt, je höher die Anzahl der möglichen Ergebnisse, umso höher ist das Risiko.

Kurzanleitung:

Ermitteln der Chance aus der Differenz zwischen Take Profit und Einstiegskurs. Ermitteln des Risikos aus der Differenz zwischen Stopp Loss und Einstiegskurs. Berechnung des CRV-Quotienten aus potenziellem Gewinn (Chance) und potenziellem Verlust (Risiko).

Chance / Risiko = CRV

Beispiel: Investition von 1 Euro bei einem Chancen/Risiko-Verhältnis von acht ergibt einen möglichen Gewinn von 8 Euro und einen möglichen Verlust von 1 Euro.

Berechnung der Trefferquote – diese wird als Prozentsatz wiedergegeben.

Anzahl der erfolgreichen Trades / Anzahl der Verlust-Trades = Prozentwert

Prozentwert x 100 = Trefferquote in %

Beispiel: Ergibt die Berechnung 30, dann bedeutet es, dass 30 Prozent der Trades ausgeführt und erfolgreich waren beziehungsweise werden.

Individuelle Betrachtung, Zusammenhang erkennen und in die Trading-Strategie durch Take Profit und Stopp Loss einbinden.

Generell: Jeder Trade muss in einer guten CRV-Strategie individuell betrachtet werden. In die Analyse mit einfließen sollten neben der Berechnungen auch Faktoren wie der eigene Trading-Stil, die Situation und die Risikobereitschaft.

Chancen/Risiko-Verhältnisses mit der Trefferquote

Wie sollte bei bestimmte Kursveränderung gehandelt werden? Bevor eine Position im Trading eröffnet wird, sollte die jeweils passende Reaktion klar sein. Wann soll der Trade über den Take Profit geschlossen werden, ab welchem Punkt über den Stop Loss? Diese beiden Werte werden in Kombination mit der Trefferquote zu einer Aussage über die erforderlichen Trades mit wenig Verlusten.

Zur Überprüfung der CRV-Strategie sollten die geschlossenen Short und Long Trades genauer betrachtet werden. Stellt sich in der Gesamtanalyse heraus, dass zu wenig Trades über Take Profit geschlossen werden, muss das Verhältnis zwischen Stop Loss und Take Profit angepasst werden. In anderen Worten: Das Verhältnis zwischen Risiko und Chance muss enger werden. Dafür berechnet man CRV und Trefferquote neu und prüft den weiteren Verlauf der Trades.

CRV-Trading als langfristige Erfolgs-Strategie

Langfristig gesehen erweist sich das CRV als nützlich, denn je mehr Chancen genutzt werden, umso mehr Erfolge werden erzielt. In der Gesamtheit ergibt sich ein hohes Chancen/Risiko-Verhältnis. Je höher das RV und somit mehr Gewinne, je öfter können auch Verluste eingesteckt werden. Die besten Trades ergeben sich meist aus CRV Werten bei welchen die potenziellen Chancen deutlich höher sind als die des möglichen Verlusts.

Ein Beispiel: Bei einem Verhältnis von 4:1 kann ein Trader die komplette Investition viermal hintereinander verlieren und müsste spätestens beim fünften Trade einen Gewinn erzielen, um null zu erreichen. Es ergibt sich daraus langfristiger Erfolg trotz einer Gewinnquote von zwanzig Prozent.

Was sind die Vorteile und Nachteile von CRV Trading?

Wird das CRV in die Strategie aufgenommen, ist es wichtig, Vor- und Nachteile zu kennen, um die Nachteile auszugleichen und somit Verluste zu vermeiden.

Die Vorteile von CRV Trading:

Trader bekommen durch CRV Trading ein besseres Verständnis für einen Trade.

Erfolgreiche Handlungen werden häufiger ausgeführt.

Auf Dauer erzielt die Berücksichtigung des CRV mehr Erfolge als Verluste.

Trader können sich im risikoreichen Trading absichern.

Gewinne werden durch Take Profit abgesichert.

Mögliche Verluste werden durch Stop Loss verhindert.

Die Nachteile von CRV Trading

Bezieht sich nur auf die potenzielle Performance, gibt keinerlei Aussage über die reelle Performance.

Geht ein Trade durch die Decke, bleibt man beim Take Profit hängen und verliert womöglich höhere Gewinne.

Das Chancen/Risiko-Verhältnis sagt nichts über die Erfolgswahrscheinlichkeiten aus.

Ohne Trefferquote ist das RV nicht zielführend.

Benötigt das Verständnis vom Zusammenhang zwischen Chancen/Risiko-Verhältnis

Benötigt eine Trefferquote, um gewinnbringend angewendet werden zu können.

Für kurzfristige Ziele nur bedingt einsetzbar.

Fazit: So gelingt CRV-Trading

Professionelles und damit gewinnbringendes CRV-Trading basiert auf einer Kombination des Chancen/Risiko-Verhältnisses und der Trefferquote. Werden beide Komponenten in die Strategie mit eingebunden und die Korrelation von Chance und Risiko stets geprüft und angepasst, könnte sich CRV-Trading langfristig auszahlen. Für Anfänger ist diese Strategie nicht geeignet, sie könnten ihr Geld in Utility-Token der Krypto Pre-Sales investieren.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.