BTC-Performance im Fokus 29.12.2025 11:03:13

So hätte sich ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

So hätte sich ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bitcoin Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren war ein Bitcoin 16 548,36 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 0,6043 BTC. Die gehaltenen Coins wären am 28.12.2025 bei einem BTC-USD-Kurs von 87 816,99 USD 53 066,90 USD wert gewesen. Das kommt einer Steigerung um 430,67 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin am 08.04.2025 bei 76 295,96 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1778
0,0006
0,05
Japanischer Yen
184,0835
-0,2065
-0,11
Britische Pfund
0,872
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9294
0,0003
0,04
Hongkong-Dollar
9,1548
0,0063
0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt geben zum Wochenstart leicht nach. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen