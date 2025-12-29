|BTC-Performance im Fokus
|
29.12.2025 11:03:13
So hätte sich ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt
Vor 3 Jahren war ein Bitcoin 16 548,36 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 0,6043 BTC. Die gehaltenen Coins wären am 28.12.2025 bei einem BTC-USD-Kurs von 87 816,99 USD 53 066,90 USD wert gewesen. Das kommt einer Steigerung um 430,67 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin am 08.04.2025 bei 76 295,96 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
