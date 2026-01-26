|ETH-Investmentbeispiel
|
26.01.2026 11:03:13
So hätte sich ein Ethereum-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt
Vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 1 324,07 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in ETH investierten, hätten nun 0,07552 Ethereum im Portfolio. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 2 813,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 212,48 USD wert. Mit einer Performance von +112,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bei 1 471,59 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4 828,99 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1852
|
-0,0037
|
|
-0,31
|Japanischer Yen
|
182,21
|
-1,1900
|
|
-0,65
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0020
|
|
-0,23
|Schweizer Franken
|
0,9219
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,2408
|
-0,0285
|
|
-0,31
