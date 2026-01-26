ETH-Investmentbeispiel 26.01.2026 11:03:13

So hätte sich ein Ethereum-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Ethereum Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 1 324,07 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in ETH investierten, hätten nun 0,07552 Ethereum im Portfolio. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 2 813,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 212,48 USD wert. Mit einer Performance von +112,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bei 1 471,59 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

