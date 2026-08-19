|Performance des Investments
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19.08.2026 11:03:13
So hätte sich ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren ausgezahlt
Gestern vor 3 Jahren war ein Binance Coin 216,21 USD wert. Bei einem BNB-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,625 Binance Coin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 791,64 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 18.08.2026 auf 603,57 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 179,16 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von BNB liegt derzeit bei 545,37 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Binance Coin liegt derzeit bei 1 310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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