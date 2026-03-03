|Investment im Fokus
So hätte sich ein Investment in Ripple von vor 5 Jahren ausgezahlt
Gestern vor 5 Jahren notierte Ripple bei 0,4358 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 229,46 Ripple. Das Investment hätte nun einen Wert von 319,63 USD, da Ripple am 02.03.2026 1,393 USD wert war. Mit einer Performance von +219,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 1,212 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.
